Ремонт і модернізацію радянської техніки не можна проводити вічно - Командувач ПСУ

10:59 26 жовтня Київ, Україна

Парк військової авіаційної техніки Збройних сил України як ніколи потребує глобального оновлення. Стан техніки знаходиться на низькому рівні. В арсеналі парку літаки, випущені з 1968-ого до 1991-ого року. Про це розповів командувач Повітряними силами Збройних сил України генерал-полковник Сергій Дроздов.



Найстаріші літаки, за його словами, військово-транспортні. Їм від 52 років.



"Ударна, винищувальна і розвідувальна авіація - Су-25, Су-24М, МіГ-29, Су-27, Су-24МР з 1981-ого по 1991 рік випуску. За час незалежності України ми не отримали жодного військового літака", - сказав командувач.



Льотчики регулярно проводять чимало льотних змін. Якщо дозволяють погодні умови, в бригадах тактичної авіації буває три-чотири льотні зміни на тиждень, уточнив він.



"Але ремонти теж різні: продовження ресурсу, регламентні роботи. Вони проводяться як силами технічно-експлуатаційних частин бригад, так і авіаційно-ремонтних підприємств", - констатував він.



В Україні, за інформацією Дроздова, близько 10 підприємств, які ремонтують і модернізують техніку радянського виробництва на озброєнні ЗСУ.



Водночас він зазначив, що ремонт і модернізацію радянської техніки не можна проводити вічно, адже відбувається фізичне руйнування двигунів, вузлів, агрегатів, планера літака.



"Ймовірно, років через 10 зіткнемося з проблемою, що літаки не зможуть виконувати поставлені завдання", - резюмував військовий.





Проблеми технічної несправності українських військових літаків торкнувся і глава урядової комісії з розслідування катастрофи навчального літака Ан-26Ш в Харківській області, віцепрем'єр Олег Уруський. Він вказував, що однією з причин трагедії стали технічні несправності літака, а саме відмова системи ГРТ-24 (система "граничного регулювання температури").