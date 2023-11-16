Рекордні збитки "Газпрому" виплатять росіяни

05:08 14 листопада Київ, Україна

У Держдумі закликали готуватися до рекордних збитків "Газпрому". У 2025 році газова монополія отримає трильйон рублів збитку через зниження виручки, збільшення податкового навантаження та необхідність оплачувати програму газифікації, заявив голова комітету Держдуми з енергетики Павло Завальний. За його словами, експорту не буде, а витрати залишились.

Вже навіть найзапеклішим оптимістам з путіністів ясно, що "переорієнтування" на Схід не є панацеєю для Росії. Збитки «Газпрому» від втрати ринку в ЄС ще довго неможливо буде перекрити, якщо взагалі це стане можливим у зв'язку з глобальним світовим трендом з переходу на відновлювані джерела енергії.

А оскільки Росії більше нема чого запропонувати світу, що могло б окупити витрати бюджету, то, логічно, що чим менше нафтогазових доходів отримуватиме економіка, тим більший дефіцит відчуватиме російський бюджет. Кратне зростання податків у разі, разом із різкими стрибками інфляції та девальвації рубля є цілком очікуваними подіями.