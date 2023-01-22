Рекордна інфляція у росії за останні 7 років

19:43 22 січня Київ, Україна

Відмова від російських вуглеводнів, заборона торгівлі з російськими компаніями, відключення банків від SWIFT, масова міграція. Все це спричинило рекордну інфляцію. Ціна на продукти харчування, побутову техніку, автомобілі, ЖКГ збільшилась, тоді як зарплати залишилися на колишньому рівні.

Ще більшу нестабільність у російську економіку вносить війна, що проводиться путіним за одним йому зрозумілим сценарієм. Колосальні ресурси щодня витрачаються заради безглуздого вбивства людей. Масштабний пуск ракет по енергетичній інфраструктурі України коштує в середньому 100 млн доларів. У цей час поза московською областю та іншими великими містами, будинки росіян руйнуються без будь-яких бомбардувань, оскільки кремль ніколи не турбувала доля звичайних людей.

У 2023 році подібна тенденція обіцяє зберегтися і росія зіткнеться з ще більшою інфляцією. Єдиним винним у глобальній кризі є путін та його хвора уява.