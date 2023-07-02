Рейтинг Путіна зріс після походу Пригожина

16:32 02 липня Київ, Україна

Пропагандистська машина Росії не перестає дивувати. Очевидно, що вона працює для однієї людини, і ця людина Путін. Ніхто інший у рейтинг, який “намалював” інститут політичних досліджень РФ, окрім господаря Кремля, повірити не може. За даними інстанції, народна підтримка Путіна становила аж 90%. І такі результати були представлені менш ніж через тиждень після завершення невдалого повстання Пригожина.

Складається відчуття, що бункерного дідуся вирішили втішити - "цар батюшка, не переймайся, ну його, цього Пригожина, зате подивися, як тебе народ любить і підтримує - 90% населення за тебе". Ці дані буквально викликають істеричний смішок. Особливо якщо згадати кадри з Ростова, коли ПВК «Вагнер» захопили місто без бою, а місцеве населення підходило і вітало “визволителів”. Ніхто не влаштовував мітингів, не йшов “грудьми на амбразуру” з гаслами «За Батьківщину, за Путіна», як це відбувалося у Лужниках та на Червоній площі 2022 року, під час виступів диктатора. До речі, така поведінка росіян вкотре демонструє, що всі ці провладні заходи є чистою водою фікцією і люди на них приходять виключно за гроші.

Окрім як для Путіна, пропагандисти створюють ілюзію високої підтримки для росіян, щоб ті думали, що навколо всі підтримують дідуся, а отже – не слід вирізнятися з натовпу.. Цікаво, а коли до виборів залишиться ще менше часу, чи наважаться російські “дослідники” зробити рейтинг Путіна у 100% і більше?