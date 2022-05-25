Реальні покарання для військових злочинців

Солом'янський районний суд Києва визнав російського сержанта Вадима Шишімаріна винним за статтею про порушення законів та звичаїв війни, пов'язаних із умисним вбивством беззбройної людини, та засудив до довічного ув'язнення. Варто зазначити, що на суді були присутні міжнародні спостерігачі для недопущення несправедливого вироку. Крім того, як заявив безкоштовний адвокат Шишімаріна, ніхто з російської сторони не звертався до нього чи до української влади у цій справі.

При цьому суд для окупантів є найбільш гуманним покаранням.. Вже відомі випадки, коли місцеві жителі тимчасово окупованих територій України, організовуючи партизанські загони, розпочинають власну вендетту. Так, 22 травня було підірвано двері в будинку енергодарського колаборанта Шевчика, якого окупанти призначили на пост “мера”. В результаті зрадника батьківщини та його охоронців доправили до лікарні.

На тимчасово непідконтрольних Україні територіях партизанські загони розклеюють листівки із погрозами тим, хто вирішив співпрацювати з рашистами. Національний опір набирає сили.

Тому кожен окупант, який досі перебуває в Україні, так чи інакше, покарає за свої дії. А як заявив президент Володимир Зеленський, то і після закінчення війни, коли рашисти повернутися на свою територію, ніхто не зможе уникнути правосуддя.