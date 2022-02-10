Чи реальні загрози ЄС щодо скасування безвізу?

19:33 18 вересень Київ, Україна

Якщо Україна не виправить ситуацію зі складом комісії з відбору глави САП , ЄС позбавить нас безвізу та грошового траншу? На думку політолога Володимира Волі, поки це попереднє попередження від ЄС, але якщо в результаті конкурс буде непрозорим, безвіз дійсно виявиться під загрозою.

У коментарі «Слово й діло» політолог Володимир Воля зазначив, що в ЄС попередньо попереджають Україну через те, що немає довіри до правової системи, але якщо конкурс буде непрозорий, безвіз опиниться під загрозою.

«Можливо, це технічне попередження для української влади про проведення конкурсу з обрання голови САП. Є застереження про те, що українська влада намагається чимось маніпулювати і зловживати. І в зв'язку з тим, Євросоюз і Сполучені Штати, на всякий випадок, акцентували увагу на певних червоних лініях, і як їх важливо дотримуватися, тому, якщо призначення буде пройдено і процедура буде непрозора і неупереджена, то може постати питання про скасування безвізового режиму. Питання може виникнути в тому випадку, якщо будуть серйозні зауваження до конкурсу», - сказав Воля.

Експерт пояснив, що такі застереження лунають з боку ЄС, оскільки немає довіри до української правової системи та боротьби з корупцією.

«Європейський союз акцентує увагу на певних червоних лініях, на певних моментах, які не можна порушувати, а далі будуть дивитися. Тому про це нагадують перед конкурсом, щоб цих порушень уникнути», - додав він.

При цьому він зазначив, що останні події, зокрема, рішення КС щодо призначення президентом голови НАБУ, привернули увагу європейських інститутів до проблем навколо антикорупційних органів в Україні.