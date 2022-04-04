Really, horror?

19:56 06 липня Київ, Україна

"Розумом Росію не зрозуміти..". Таке мабудь складається враження через дії тих хто живе за східними кордонами України (Про РФ).

Але реалії сьогодення такі, що страшно навіть розповісти. Натомість зосереджу Вашу увагу любі читачі на одному моменті, який став систематично повторюватись останнім часом, а саме -комусь дають по рогам.

То Європейські країни притормозили романтичну зустріч "ля мур де труа" Німеччини, Франції та РФ, то Британці показують хто панівний клас на морі і чий Крим, то зно ву ж таки, той самий Зеленський з бажання заглянути в очі товаришу Путіну і віднайти там "фата моргана" перейшов на відвертий батл (нажаль не реп батл) в постах соціальних мереж (борзєє парнішка мабудь думають у РФ) або гра на випередки з Північним Потоком 2 (трилогії мабуть у цій історії не буде) та з виваженим поспіхом підстава з боку самого Батьки.

А тепер саме страшне. Коли США вкотре вказали на місце тявкаючій РФ на кораблях у Українських водах біля Криму, зявилась жахаюча інформація у інфополі про сучасний підводний човен 5-го класу з Посейдонами на борту. Та тепер я Вас заспокою...падаючі літаки, димлячі крейсери тощо Вам нічого не нагадують і не вказуєють на те, що цей "чорний" морський самець може не встигнути виконати свою міссію ("нєвиполнімую"). Ось декілька фактів: 1- де ця секретна зброя була раніше 2- дійсно? я питаюдісно однією одиницею планують воювати з всією армадою світу? 3- схоже то такий самий прототип потужної зброї як танк Армата! чи я не правий у аргументах? Чи вони не переконливі? Дайте відповідь у коментарях.

І дійсно, я не розумію, чому РФ робить все для того щоби знищити свою репутацію (яка можливо ще була колись на дипломатичному рівні), чому жахає увесь світ бряцьканням своєї ядерної зброї, чому замість кроків мирного врегулювання конфліктів вона посилає вбивати і помирати як громадян своєї країни так і громадян України, Грузії, Чечні, Сирії.....................................................................................................

Я думаю то хороше досліження Ісландських науковців, що чотириденний робочий тиждень ефективніший, де меньше стрессу, більше за швидким плином часу можливості обдумати свої плани на майбутнє, адже за поспіхом вижити у цьому світі, за "шумом" надлишньої інформації ми починаємо бачити не реальність, а сюрреалізм, що РЕАЛЬНО ЖАХАЄ.

... і це не скінчиться ніколи.

Тому давайте зупинемось, заморозимо сьогодення, ляжемо спати, а завтра поставимо собі за ціль привести свої думки у порядок, інакше ...

Далі буде.