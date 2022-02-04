Чи реальна зустріч Зеленського та Путіна

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров прокоментував можливість зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна: “Я буду щирим. Усе залежить від предмета переговорів. Якщо це буде про відновлення територіальної цілісності Української держави, про відновлення державного суверенітету над Кримом, над неконтрольованими частинами Донбасу, я не виключав би такої зустрічі. Але це від конкретного предмета переговорів”.

Слова Чубарова дуже оптимістичні. Проте задля безпеки та збереження життя українців Володимир Зеленський готовий йти на будь-які зустрічі, проте не на будь-які умови. Якщо говорити про Путіна, то ця людина не береже життя навіть власного народу. Навряд чи його турбуватимуть життя українців.

Відоме прислів'я "поки говорять дипломати - гармати мовчать" працює безвідмовно. Однак чи готовий Путін говорити? Ймовірно, якщо йтиметься про статус ОРДЛО на російських умовах, припинення спроб повернути Крим і відновлення взаємовідносин з Росією. В іншому випадку президент РФ не зустрічатиметься з Володимиром Зеленським на двосторонній зустрічі. Та й той шанс, що це відбудеться у Нормандському форматі – вкрай малий.