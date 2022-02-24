Реакція Путіна на внутрішні проблеми Росії

У мережі з'явилося відео, де президент Російської Федерації Володимир Путін є присутнім на засіданні місцевої влади в Астрахані. Один із чиновників зачитує йому доповідь про проблеми та про результати у сфері медицини, районних лікарень, онкохворих. У цей час президент “уважно” обводить скріпку у себе в блокноті, роблячи розумне обличчя. Це свідчить про те, що Путіну глибоко начхати на власний народ, на проблеми всередині Росії, на хворих і взагалі на всі сфери, що не стосуються його особистої охорони, охорони “правопорядку” та військових відомств.
Звідси виникає питання: а який “порядок” наводитиме господар Кремля на окупованих територіях? Ймовірно, що вводити більше поліції, нацгвардії на вулиці міст, щоб ліквідувати незгодних та незадоволених владою, як це вже упродовж восьми років відбувається в окупованому Криму. Безглузді промови Путіна сприймають лише бездумні люди, котрі після кількох років пропаганди готові віддати останній шматок хліба, щоб тільки їхній господар розпочав чергову війну.
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