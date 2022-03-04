Реакція Лукашенка – добрий знак

Колона, яка налічує кілька сотень білоруської техніки, відмовляється рухатися далі. У селі Михайло-Коцюбинське, Чернігівської області білоруські військові не йдуть далі. Командири бігають уздовж колони та загрожують розправою. Про подальші дії військових – не відомо.

Цікавим є інше. Олександр Лукашенко заявив, що не має наміру брати участь у війні Росії проти України. Вірити його словам не можна і потрібно бути готовими, що він будь-якої миті порушить своє слово. Однак його реакція говорить багато про що.

Лукашенко звик обирати бік переможця. Незважаючи на санкції та негативне ставлення Заходу до його персони, він все ж таки схильний вважати, що тримає ситуацію під контролем. Якщо Лукашенко зволікає з наказом, то він дуже сумнівається в перемозі рашистів, хоча чудово розуміє наслідки зволікання.

Білоруський диктатор не міг не знати, про те, що його господар готує війну проти України, а отже, хоча б частково, повинен був бути поінформований про плани з окупації територій нашої країни.. Його голослівні заяви про 3-4 дні, які будуть потрібні, щоб завершити війну на користь рашистів, ймовірно, відображають тимчасову дійсність цього плану.

Зараз на Лукашенка чекає. Війна набуває затяжного характеру. І якщо він побачить, що рашисти зазнають поразки, не виключений варіант, що він почне перешкоджати військовим діям окупантів на території Білорусії.