Розвиток інфраструктури та додаткові потяги - що нового керівництво «Укрзалізниці» вже встигло зробити?

Нове керівництво «Укрзалізниці» на чолі з Володимиром Жмаком не тільки будує глобальні плани з розвитку української залізниці та підвищення її прибутковості. Незначні з точки зору корпорації, але такі важливі для локальних ділянок і звичайних пасажирів поліпшення теж входять в сферу інтересів команди Жмака.

Аналіз офіційних джерел і сторінок «Укрзалізниці» в соціальних мережах показав певні результати.

За останні два місяці були проведені наступні поліпшення інфраструктури:

Зроблена реконструкція ділянки П'ятихатки-Миронівка, що дозволило збільшити дільничну швидкість на 4 км/год, і тепер вона становить 36 км/год.

Виконано реконструкцію залізобетонного моста на перегоні Кудашівка-Милорадівка (Дніпропетровська область).

Знову відкрилися стрілочні переводи та шляхи на припортових станціях Одеської Регіональної Філії. Це дозволило на 10% збільшити щодобовий обсяг вагонів, що розвантажуються. Тепер кожен день проводиться розвантаження майже 5 тисяч вагонів.

Почалася електрифікація ділянки Ізов-Ковель, що дозволить надалі економити десятки мільйонів гривень на рік.

На станції Жмеринка побудований і введений в експлуатацію наземний перехід через залізничні колії. Перехід обладнаний світловою сигналізацією, відеокамерами, розміткою і знаками.

Незважаючи на важку фінансову ситуацію і пандемію коронавірусу, «Укрзалізниця» знайшла сили і засоби для запуску додаткових поїздів по найбільш завантажених напрямках, а також відновила деякі скасовані раніше маршрути:

У напрямку Київ-Тетерів було прийнято рішення пустити ще 5 рейсів приміських електропоїздів в години пік. Курсування додаткових електричок почалося з кінця жовтня 2020 року.

З початку жовтня на Донецькій залізниці почали курсувати два приміських потяги №6624 Курдюмівка-Костянтинівка і №6208 Слов'янськ-Курдюмівка.

З другого листопада почався рух додаткових 4 рейсів приміських поїздів в напрямку Ковель-Заболоття і назад.

З 13 листопада запущені два потяги в напрямку №142/141 Київ-Бахмут (через Ковель, Житомир, Миргород Лиман) і №251/252 Харків-Миколаїв (через Херсон, Криво Ріг, Дніпро).

18 листопада з'явиться додатковий поїзд «Інтерсіті+» №705/706 Київ-Львів.

Таким чином, поліпшення в роботі «Укрзалізниці» з приходом Володимира Жмака є, і вони дуже помітні, як би скептично не були налаштовані наші громадяни. Ефективний менеджмент і оптимізація роботи компанії дозволяють додавати кількість електричок для комфорту пасажирів, незважаючи на багаторічну збитковість приміських пасажирських перевезень.