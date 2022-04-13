Розвиток інфраструктури та додаткові потяги - що нового керівництво «Укрзалізниці» вже встигло зробити?

14:30 17 листопада Київ, Україна

Нове керівництво «Укрзалізниці» на чолі з Володимиром Жмаком не тільки будує глобальні плани з розвитку української залізниці та підвищення її прибутковості. Незначні з точки зору корпорації, але такі важливі для локальних ділянок і звичайних пасажирів поліпшення теж входять в сферу інтересів команди Жмака.

Аналіз офіційних джерел і сторінок «Укрзалізниці» в соціальних мережах показав певні результати.

За останні два місяці були проведені наступні поліпшення інфраструктури:

  • Зроблена реконструкція ділянки П'ятихатки-Миронівка, що дозволило збільшити дільничну швидкість на 4 км/год, і тепер вона становить 36 км/год.
  • Виконано реконструкцію залізобетонного моста на перегоні Кудашівка-Милорадівка (Дніпропетровська область).
  • Знову відкрилися стрілочні переводи та шляхи на припортових станціях Одеської Регіональної Філії. Це дозволило на 10% збільшити щодобовий обсяг вагонів, що розвантажуються. Тепер кожен день проводиться розвантаження майже 5 тисяч вагонів.
  • Почалася електрифікація ділянки Ізов-Ковель, що дозволить надалі економити десятки мільйонів гривень на рік.
  • На станції Жмеринка побудований і введений в експлуатацію наземний перехід через залізничні колії. Перехід обладнаний світловою сигналізацією, відеокамерами, розміткою і знаками.

Фото: Укрзализныця развивает инфраструктуру

Незважаючи на важку фінансову ситуацію і пандемію коронавірусу, «Укрзалізниця» знайшла сили і засоби для запуску додаткових поїздів по найбільш завантажених напрямках, а також відновила деякі скасовані раніше маршрути:

  • У напрямку Київ-Тетерів було прийнято рішення пустити ще 5 рейсів приміських електропоїздів в години пік. Курсування додаткових електричок почалося з кінця жовтня 2020 року.
  • З початку жовтня на Донецькій залізниці почали курсувати два приміських потяги №6624 Курдюмівка-Костянтинівка і №6208 Слов'янськ-Курдюмівка.
  • З другого листопада почався рух додаткових 4 рейсів приміських поїздів в напрямку Ковель-Заболоття і назад.
  • З 13 листопада запущені два потяги в напрямку №142/141 Київ-Бахмут (через Ковель, Житомир, Миргород Лиман) і №251/252 Харків-Миколаїв (через Херсон, Криво Ріг, Дніпро).
  • 18 листопада з'явиться додатковий поїзд «Інтерсіті+» №705/706 Київ-Львів.

Фото: Укрзализныця запустила дополнительные поезда

Таким чином, поліпшення в роботі «Укрзалізниці» з приходом Володимира Жмака є, і вони дуже помітні, як би скептично не були налаштовані наші громадяни. Ефективний менеджмент і оптимізація роботи компанії дозволяють додавати кількість електричок для комфорту пасажирів, незважаючи на багаторічну збитковість приміських пасажирських перевезень.

Все перераховане вище - це лише мала частина вже зробленого. Не варто забувати, що нова команда працює всього два місяці. Прогнози, судячи з побаченого, оптимістичні. Залишається сподіватися, що цьому керівництву не будуть сильно «вставляти палки в колеса», і воно затримається біля керма «Укрзалізниці» надовше.

Маленькими кроками до великого результату - тільки так вийде одночасно і сервіс поступово покращувати, і витягати компанію з «болота» збитковості. Цим, власне, і займається Володимир Жмак.