Відпрацьований ще за часів другої чеченської війни сценарій з вибуху житлових будинків хочуть реалізувати російські спецслужби, спільно з сумнозвісним угрупованням ПВК Вагнера. Про це повідомила розвідка з оперативно-тактичної групи Схід.

Метою низки терористичних актів має стати виправдання введення Збройних сил Росії на територію України. Щоб план вдався, мають загинути люди.

На жаль, не допустити цей сценарій подій українські військові практично не можуть. Дуже важливо, щоб люди були готові до того, що Росія почне звинувачувати Київ у терактах, організованих та вчинених нею самою. Важливо, щоб про це знали і самі росіяни, оскільки багато хто знає правду про вибухи житлових будинків наприкінці 90-х років у Москві та Волгодонську і яких збитків було завдано країні після цих подій.

Все це робиться, щоб Путін почав переділ сфер впливу у Європі. Не забути, не пробачити і віддати за заслуги – головне завдання тих, хто знає правду про злочинне угруповання Кремля, яке готове жертвувати тисячами життів з метою власного збагачення.