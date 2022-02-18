Разумков: в Кабміні можуть відбутися кадрові зміни

22:02 25 вересень Київ, Україна

Дмитро Разумков розповів про те, що два міністри перебувають за крок від звільнення. Він пояснив, що мова йде про економічний блок уряду.

"Це Мінфін і Мінекономіки. По Міністерству фінансів - ситуація більш неординарна. Це і з приводу дефіциту бюджету. Бюджет зайшов (в парламент, - прим. ред.) з великим дефіцитом", - сказав Разумков.

Разом з тим він зазначив, що треба враховувати, що ротації в уряді будуть мати вплив на бюджетний процес.

"Будь-які ротації також позначаться на бюджетному процесі, тому треба враховувати всі деталі", - сказав Разумков.

Повідомляється також, що в бюджеті України на 2021 закладено дефіцит в розмірі 6% від ВВП. Інвестиційний банкір Сергій Фурса вважає, що це величезна проблема, оскільки доведеться увімкнути друкарський верстат, що спричинить інфляцію та зростання цін на все. Це також призведе до того, що ми втратимо довіру з боку міжнародних партнерів.