Разумков: зниження рейтинги «Слуги народу» не катастрофа

11:05 17 липень Київ, Україна

Природним процесом, вважає Дмитро Разумков зниження політичного рейтингу партії «Слуга народу». Він пов'язує зниження показників з непопулярними реформами, які проводяться в країні під егідою політсили.

Спікер Верховної Ради зазначив, що просідання рейтингу пропрезидентської партії Слуга народу не є катастрофічним.

"Будь-яка влада втрачає рейтинги. Це може відбуватися поступово. Якщо ми подивимося на рейтинг довіри і підтримки на рівні парламентських виборів, то зниження досить невелике. .. Поки що нічого катастрофічного я не бачу ", - зазначив Разумков.

Відповідаючи на питання, за рахунок чого відбувається таке просідання рейтингу Слуги народу, Разумков сказав, що "це комплексне питання, яке пов'язане з впровадженням реформ", критикою парламенту в публічному просторі.

Спікер переконаний, що оцінювати провали влади ще рано, як і позитивні результати роботи.

В кінці лютого, за даними центру Разумкова, за СН готові були голосувати 36,4% опитаних.

На початку червня, за опитуванням КМІС, за СН готові були голосувати 28% визначилися з вибором.

13 липня повідомлялося, що, згідно з даними опитування Центру Разумкова, рейтинг Слуги народу з квітня впав на 11%.