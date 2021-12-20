Разумков: зниження рейтинги «Слуги народу» не катастрофа

Природним процесом, вважає Дмитро Разумков зниження політичного рейтингу партії «Слуга народу». Він пов'язує зниження показників з непопулярними реформами, які проводяться в країні під егідою політсили.
Спікер Верховної Ради зазначив, що просідання рейтингу пропрезидентської партії Слуга народу не є катастрофічним.
Відповідаючи на питання, за рахунок чого відбувається таке просідання рейтингу Слуги народу, Разумков сказав, що "це комплексне питання, яке пов'язане з впровадженням реформ", критикою парламенту в публічному просторі.
Спікер переконаний, що оцінювати провали влади ще рано, як і позитивні результати роботи.
В кінці лютого, за даними центру Разумкова, за СН готові були голосувати 36,4% опитаних.
На початку червня, за опитуванням КМІС, за СН готові були голосувати 28% визначилися з вибором.
13 липня повідомлялося, що, згідно з даними опитування Центру Разумкова, рейтинг Слуги народу з квітня впав на 11%.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі