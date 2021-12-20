Разумков: Призначення Кравчука в ТКГ може бути корисним

Під час прес-конференції в Харкові Дмитро Разумков розповів про те, як ставиться до призначення Кравчука головою української делегації в Тристоронньої контактній групі.
Спікер Верховної Ради вважає, що перший президент України Леонід Кравчук в складі ТКГ буде більш ніж корисний.
Він також зазначив, що хотів би особисто подякувати попереднього главу української делегації Леоніда Кучму, який доклав максимум зусиль і ділився своїм досвідом в рамках роботи ТКГ.
Напередодні стало відомо, що Леонід Кучма вийшов з ТКГ Донбасом, в якій він очолював українську делегацію.
Пізніше президент Володимир Зеленський назвав ймовірних кандидатів на посаду глави української делегації в Тристоронньої контактній групі по Донбасу.
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