Разумков: Призначення Кравчука в ТКГ може бути корисним

Під час прес-конференції в Харкові Дмитро Разумков розповів про те, як ставиться до призначення Кравчука головою української делегації в Тристоронньої контактній групі.

Спікер Верховної Ради вважає, що перший президент України Леонід Кравчук в складі ТКГ буде більш ніж корисний.

«Я переконаний, що будь-які зміни повинні йти на користь нашої держави. Якщо ми говоримо про Леоніда Макаровича, то це людина з великим досвідом - він буде більш ніж корисний в цьому процесі », - сказав Разумков.

Він також зазначив, що хотів би особисто подякувати попереднього главу української делегації Леоніда Кучму, який доклав максимум зусиль і ділився своїм досвідом в рамках роботи ТКГ.

Напередодні стало відомо, що Леонід Кучма вийшов з ТКГ Донбасом, в якій він очолював українську делегацію.

Пізніше президент Володимир Зеленський назвав ймовірних кандидатів на посаду глави української делегації в Тристоронньої контактній групі по Донбасу.