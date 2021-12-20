Викрито велику мережу фальшивосертифікатників

Українські правоохоронці змогли викрити та затримати злочинну групу шахраїв, які продавали фальшиві документи, що підтверджують проходження людиною повної процедури вакцинації.

Зловмисниками виявились жителі Києва. Вони залучили до співпраці кілька керівників медустанов та 6 сімейних лікарів у різних регіонах України. Крім того, під їхнім керівництвом діяли посередники, які, окрім іншого, передавали гроші. Після отримання грошей шахраї вносили до бази даних «eHealthy» інформацію про проходження процедури вакцинації, яка далі заносилася до єдиного порталу державних послуг «Дія». За даними розслідування, таким чином зловмисники "вакцинували" до 2 тис. людей щомісяця.

"У рамках кримінального провадження триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин незаконної діяльності та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до неї", - повідомили у СБУ.

Винуватці повинні понести максимальне покарання. Їхні дії становили загрозу національній безпеці України. Крім того, люди, які купували підроблені сертифікати, автоматично ставали співучасниками та потенційними розносниками небезпечного вірусу. Відтак дії шахраїв можуть розцінювати як терористичний акт на території України.