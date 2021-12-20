Розмова Байдена та Зеленського: призначено чітку дату

Майбутній діалог українського та американського президентів має відбутися 9 грудня. Він пройде у форматі відеоконференції.

Варто зазначити, що Байден після закінчення діалогу з Путіним зв'язався з представниками Франції, Німеччини та Великобританії. Американський президент посвятив партнерів у деталі розмови із російським лідером.

“Європейські колеги вважають, що ми маємо працювати спільно, щоб проводилася точна координація із зусиллями наших союзників. Ми будемо працювати дипломатичними каналами, і в той самий час готуватимемося до будь-яких несподіваних ситуацій, включаючи підготовку конкретних питань на можливість ескалації з боку Росії, якщо наші дії знадобляться – вони будуть чіткими та зрозумілими”, - прокоментував ситуацію радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Розмова з Володимиром Зеленським має наголосити на значущості підтримки США Україні. Крім того, Байден повинен особисто пояснити, до чого прийшли американський і російський президенти. Це необхідно для підготовки спільних заходів стримування російського агресора у разі ескалації з боку Кремля.