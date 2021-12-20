Розслідування Смоленської катастрофи: РФ можуть чекати нові санкції

13:21 04 серпень Київ, Україна

На думку політолога Олега Саакяна, отримані дані в результаті повторного розслідування причин Смоленської катастрофи, можуть обернутися для Росії новими санкціями і великими іміджевими і правовими наслідками.

У Сеймі Польщі озвучили результати роботи парламентської комісії, з'ясувалося, що на борту Ту-154М, де перебував уряд Польщі, сталися два вибухи - в районі лівого крила і в центральному відсіку літака. На уламках літака знайшли сліди тротилу, гексогену і пентріта. Факт вибухів підтверджується, з одного боку, характером пошкодження літака і розкидом його осколків, а з іншого, травмами загиблих. Російські слідчі намагалися приховати докази.

«Результати повторного розслідування Смоленської катастрофи польської комісією матимуть цілий комплекс наслідків для путінського режиму. В першу чергу іміджевий, оскільки це очердной раз, коли РФ збила літак і при чому практично з усім керівництвом Польщі. Якщо раніше версія про підрив цього літака звучала, як якісь маргінальні звинувачення, то після MH-17, після розв'язання війни на Сході України і серії терористичних актів в Європі, зокрема вбивства в Німеччині чеченського політемігранта, ця інформація вже не буде сприйматися скептично, а виглядає серйозно. Друге - нормативно-правові наслідки у вигляді можливих позовів і судових процесів », - заявив політолог.