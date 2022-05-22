Всі, хто почав співпрацювати з бойовиками, після окупації українських територій підлягають кримінальній відповідальності і будуть засуджені за статтею 111 кримінального кодексу України – зрада батьківщині.

Багато колишніх злочинних елементів, а також люди, які займають посади не пов'язані з адміністративною діяльністю, почали займати керівні пости на тимчасово окупованих територіях. Крім того, практично всі члени успішно ліквідованої проросійської політичної партії ОПЗЖ почали співпрацювати із рашистами.

Розплата з колаборантами з боку українського законодавства є логічною. Проте іронічніше виглядають “заохочення” від самих окупантів. Ймовірно, що надалі люди, призначені на законодавчі пости, було б ліквідовано, як це вже раніше сталося на захоплених територіях Донецької та Луганської областей у 2014 році. Але й зараз можна побачити, як рашисти "тримають слово". У тимчасово окупованому Мелітополі, противник набрав з місцевих жителів "козачі дружини" для патрулювання вулиць та "дотримання правопорядку". Як платня, їм обіцяли 20 доларів на день. Проте коли настав час отримувати гроші, колаборантам видали сухпайки замість обіцяних купюр. При цьому, їжа була з гуманітарної допомоги, яку рашисти попередньо грабували з постів українських автобусів, що стояли на блок, і везли її на тимчасово захоплені території.

Ймовірно, гроші, які пропонували бойовики, насправді виділялися найвищим керівництвом країни-агресора.. Але історія корупції в лавах армії окупантів настільки вражаюча, що в даному випадку не буде дивно, якщо гроші розікрали ще на самому початку свого шляху до Мелітополя.

Ось такий він – «російський світ». Це такі стосунки, підвалини та поняття хочуть рознести в Україні та по всіх колишніх країнах СРСР рашисти. Це те, чим вони пишаються та готові захищати на чужих територіях. Вся суть агресора, "великої держави" - сильний б'є слабких, привласнює чуже, а за співпрацю розплачується обіцянками.