Розкол в окупаційній армії

Квазіутворення, так звані «ДНР» та «ЛНР» виявилися не таким єдиним цілим, як їх багато хто вважав. Після того, як російська армія та сепаратисти з Луганська окупували всю Луганську область, у них, за фактом, зник сенс продовжувати воювати, чим вони й вирішили скористатися.

Бойовики, так званої «ЛНР» записали відео, на якому заявили, що не мають наміру воювати за таке ж квазіутворення «ДНР». Спочатку росія заявляла про “захист людей Донбасу”, чим і виправдовувала свою присутність у Луганській та Донецькій областях. Після того, як територія Луганська перейшла під тимчасовий контроль окупантів, бойовики виступили з логічною вимогою.

У той самий час вони, ймовірно, вирішили використовувати захоплення області для того, щоб просто вижити. Сепаратисти не з чуток знають, що таке російська армія та російське керівництво. Очевидно, що інформація, яку видобувають СБУ та військова розвідка України, про те, що бойовиків із Донбасу використовують як гарматне м'ясо, про те, з яким обмундируванням їм доводиться воювати, є не повною. Насправді все може бути ще гірше. За словами деяких експертів, у кремлі ухвалили рішення "утилізувати" якнайбільше сепаратистів, щоб вони не становили загрози для самої росії.

Бойовики, швидше за все, давно зрозуміли, що вони просто пішаки маріонеток путіна. У той самий час вони усвідомлюють всю патовість ситуації. З одного боку, їх відловлюють за місцем проживання, щоб відправити гинути на фронт. З іншого - вони не можуть втекти в Україну, бо воювали проти українських військових і на всіх їх чекає, у кращому разі, тривалі тюремні ув'язнення з туманною перспективою рано чи пізно вийти на волю. Такою є ціна їхнього вибору на користь “російського світу”, який вони зробили у 2014 році.

Зараз бойовики Донбасу є найбільш вразливою ланкою окупаційної армії. Їхні будинки та сім'ї знаходяться не в росії. Вони самі також не є громадянами рф. На території тимчасово окупованих областей з 2014 року діє своя подоба законодавства та офіційно російські силовики не можуть являти собою на цій території органи правосуддя. Це означає, що й загрожувати сепаратистам нема чим. Бойовики пройшли бойове злагодження і, очевидно, готові стати “пліч-о-пліч”, якщо проти них почнеться якийсь утиск з боку влади. Якщо таке станеться, всі міфи путіна про “захист людей Донбасу” більше не сприйматимуться росіянами всерйоз. Більше того, це створить прецедент серйозного бунту в російській армії, з якої й так уже раз у раз вилітають “скрепи”.

Поки що бойовики, так званої «ЛНР» стали першими, хто відкрито виступив проти війни, нехай і заявивши про свою позицію “відмовою воювати за “ДНР””. Проте, загальний “бойовий дух” чи все, що від нього залишилося, у лавах агресора вкрай низький і що більше триватиме війна, то частіше відбуватимуться подібні протести бойовиків проти війни. Варто простежити за тим, як кремль відреагує на заяву сепаратистів, які вже одного разу стали зрадниками.