На плакатах, якими напередодні 9 травня рашисти обвішали москву, зображено легендарного повітряного аса Петра Дзюбу. Але автори плакату, на яких поряд з обличчям Героя СРСР стоять цифри «1945-2022», не повідомляють, що він був українцем, а російські окупанти розбомбили його рідне село на Донеччині. Також замовчує пропаганда держави-агресора те, що росіяни обстріляли харківський цвинтар, де похований герой Другої світової війни. Про це повідомив відомий російський лікар-травматолог Андрій Волна

«Символіка цифр. Символіка дат. Усю москву завісили плакатами «1945 – 2022». При цьому зазначу, що ось на цьому плакаті обличчя радянського льотчика - це фотопортрет легендарного українського (радянського) повітряного аса - Героя СРСР Петра Петровича Дзюби», - звернув увагу відомий російський лікар-травматолог Андрій Волна на те, чим обличчям та героїзмом вирішили прикрити своє підле агресивне вторгнення в Україну кремлівські рашисти

Лікар також розповів про те, про що точно не знають мільйони росіян, які щодня спостерігають осяйну посмішку українського героя на плакатах, які виправдовують знищення його нації – українців.

«Петро Петрович народився в селищі Костянтинівка Донецької області. Село розбомблене у 2022. Помер же легендарний льотчик у Харкові вже в середині 60-х і похований на Кладовищі N10. Це в районі "Нова Баварія", що зазнав удару в березні 2022. Кладовище також постраждало» – написав Волна.

«То може в цьому і є символіка цифр? Певний символ цих дат?» – резюмує росіянин.

Рашизм точно не пройде. рашизм буде розбитий! рашизм зазнає нищівного удару. який сам собі напророчив!