Решисти, котрі живуть тривалий час біля Європейського Союзу, отримали громадянство, вивчили мову, як не дивно, здебільшого підтримують дії агресора. Вони вторять пропаганді Кремля про “нацистів” і висловлюються про “необхідність” війни.

У той же час, ці особини прожили досить довгий час за кордоном, деякі навіть довше, ніж раніше знаходилися на території агресора. Тому дух свободи в них також присутній. Проте виявляється він у тому, що місцеві правоохоронці не затримують їх за підтримку рашизму, а отже, вони можуть вільно говорити про “праведність бункерного царя”.

Проте найбільш комічним фактом, який демонструє розумові здібності зомбованого пропагандою населення, є те, що європейські рашисти кажуть, “як їм не подобається жити в цій країні” (держава за межами країни-агресора), але на свою батьківщину не повертаються. А також бачити, як вони підтримують Кремль, щомісяця сплачуючи податки до країн ЄС, які з цих відрахувань допомагають боротися Україні проти окупантів, яких підтримують європейські рашисти.

Абсурд на абсурді. Саме так виглядають зомбовані пропагандою Кремля істоти у будь-якій точці світу. Навіть перебуваючи в країні, яка, на думку агресора є “недружньою державою”, прибуваючи в демократичному суспільстві більшу частину свого життя, виховуючи серед європейців своїх дітей, а іноді й онуків, бачачи, як зміна влади допомагає розвиватися державі, покинувши свою батьківщину, не через "щасливе життя", жертви пропаганди продовжують залишатися, свого роду, агентами Кремля, тією силою, яка, у разі потреби, заявлять про "утиск прав російськомовного населення" і попросять "царя" ввести війська.