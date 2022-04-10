Маячні ідеї "бункерного" про те, що Північноатлантичний альянс загрожує його країні і має намір напасти - безпідставні. Альянс заявляє, що готовий убезпечити членів військового блоку через агресію рашистів, що наростає, і не виключає відкритого протистояння з агресором. Проте першим НАТО не збирається нападати.

Вже понад місяць триває протистояння українських захисників та окупаційних військ “бункерного”. Незважаючи на відкриту підтримку України, надання озброєння та фінансової допомоги, деякі з лідерів країн-членів Альянсу не перестають повторювати, що “за жодних обставин не вводитимуть свої війська”, щоб допомогти нашій армії. Тобто навіть при існуючому конфлікті НАТО побоюється відкритого військового протистояння з рашистами.

Загрози Фінляндії безпідставні. Більше того, далі погроз про "напад" або "відплату" для фінів, уряд окупантів не піде. Вони також не можуть і бояться змагатися у полі бою з армією Альянсу.

Використання агресивної риторики щодо Заходу досягло максимального значення після нападу на Україну. Проте провальні дії рашистів на полях битви в нашій країні, обмундирування чинної регулярної армії агресора вже побачив увесь світ. Страху перед окупантами у країн Заходу бути не повинно. У той самий час Фінляндія, перебуваючи поза військовим блоком, може все ж таки опинитися в небезпеці, тому її приєднання до НАТО забезпечить їй "недоторканність" і не дозволить повторитися подіям "Зимової війни" за часів СРСР.