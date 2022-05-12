Рашисти проводять розвідувальну операцію на Заході

Фінські прикордонні війська помітили рашистський гелікоптер Мі-17, який заглибився у повітряний простір країни на 4-4,5 км і летів уздовж кордону 20 км. Це сталося 4 травня. Уряд Фінляндії розпочав кримінальне розслідування за цим фактом, проте вертоліт агресора також не був збитий, незважаючи на закрите небо для авіації окупантів.

Інший інцидент стався над німецьким островом Рюген у Балтійському морі 30 квітня. Вийшовши з міжнародного повітряного простору, літак рашистів Іл-20 увійшов у підконтрольне небо Данії, потім у Німеччині. В результаті, було піднято двох німецьких винищувачів, які вивели Іл-20 назад у "нейтральне небо", а МЗС Данії викликало посла агресора.

Так само як і в попередньому випадку, 30 квітня був помічений літак окупантів Ан-30 у повітряному просторі Швеції. Як повідомляє Стокгольм, винищувачі країни сфотографували порушника, але на цьому їхня місія завершилася. Уряд Швеції заявив, що "змусить відповісти за такий вчинок по дипломатичній лінії". У березні цього року військові винищувачі рашистів вже порушували повітряний простір Швеції. Незважаючи на закрите небо, країна не стала збивати ворожі літаки як вперше, так і вдруге.

Варто зазначити, що Ан-30 та Іл-20 є гвинтовими літаками-розвідниками. Очевидно, що рашисти таким чином оглядали території ймовірного супротивника.

Однак перетин повітряного простору авіацією агресора - це досить серйозна подія, за якої, за всіма інструкціями та законом, особливо при оголошенні закритого неба для рашистів, літаки та гелікоптер мали бути збиті. Тобто, відправляючи розвідників над територією країн НАТО, Фінляндії та Швеції, окупанти більше спостерігали реакцію західних держав. Але Захід показав себе, з військової точки зору, вкрай погано, що буде розцінено у кремлі як слабкість.

На жаль, поза межами території України, війна не сприймається досить серйозно, щоб збивати літальні апарати спільного агресора. Вони все ще розраховують на дипломатію, бо звикли жити та працювати у демократичних державах. Надалі це може зіграти для них дуже поганий жарт, адже там, де “бункерний” не зустрічає реального опору, він починає діяти.