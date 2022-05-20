Рашисти продають вкрадене українське зерно

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що на дії рашистів щодо розкрадання продовольства нашої країни “адекватно реагуватимуть у світовій спільноті”, що спричинить відповідні санкції.

Кулеба також зазначив, що раніше окупанти пропонували купити зерно Єгипту та Лівану, проте “завдяки вмілим діям українських дипломатів, ці країни відмовилися від покупки награбованого”. Водночас Сирія, яка підтримує агресію рашистів і вважається одним із чотирьох так званих “союзників” окупантів, не відмовилася від краденого українського зерна.

Необхідно зазначити, що на даний момент агресор уже вивіз з території України 400-500 тис. тонн сільськогосподарської продукції, на суму понад 100 млн.. доларів. Світові регулятори засуджують дії рашистів і говорять про світову продовольчу кризу, виникнення якої вже почалося.

У той же час, незважаючи на застереження про голод, що насувається, ніяких рішучих заходів у відповідь не йдеться. По-перше, слід зазначити, що корабель рашистів із українським зерном вирушив до Середземного моря з порту окупованого Севастополя.. Тобто суховантаж з басейну Чорного моря пройшов через протоки Босфор і Дарданелли, які повністю контролює Туреччина. Відомо, що Стамбул заборонив прохід будь-яких військових кораблів у Чорне море, а також вихід із нього. Але цивільних суден рашистів це, очевидно, не стосується.

Невже, щоб запобігти світовому голоду, продовольчий регулятор вирішив таємно скуповувати награбоване українське зерно, а також іншу сільськогосподарську продукцію, але не вживати радикальніших кроків, щоб допомогти Україні швидше перемогти рашистів? Поки що доказів цього немає. Та й країни, які не є однозначними прихильниками окупантів, поки що не збираються йти на угоди з Кремлем у цьому питанні.