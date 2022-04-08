Рашисти заперечують причетність до військових злочинів в окупованих містах

Після того, як українська армія почала повертати під свій контроль населені пункти у столичній області, стали з'являтися свідчення звірств рашистів, які вони творили із місцевим населенням під час окупації.

Українські захисники виявили безліч убитих мирних жителів, у деяких людей були зв'язані руки, а смерть настала після пострілу в потилицю. Також, сили ТрО та ЗСУ виявили братські могили з мирними жителями, убитими людьми, яких раніше катували. Стан тіл навіть з першого погляду говорить про те, що їх було вбито під час перебування окупантів у населених пунктах.

Незважаючи на очевидні факти військових злочинів рашистів, у міністерстві оборони ворога відкидають звинувачення, говорячи, що зйомка українських військових – це постановка, а на одному з відео "видно, як рука в людини ворушиться". Цинічні заяви рашистів - уже не новина та подальше розслідування підтвердить знущання з мирного населення України.

Фото-відео фіксацію військових злочинів вже передано до суду Гааги для подальшого розслідування та буде залучено до спільної справи щодо засудження всього керівництва країни-агресора.