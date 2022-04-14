Рашисти відмовляються приймати реальність

Довгий час рашисти не визнавали втрати свого збройного формування. Водночас українська сторона регулярно публікує дані про виконану роботу з приблизним підрахунком знищених окупантів та їхньої техніки. Розвідки кількох західних країн також ведуть свої підрахунки про втрати рашистів. Незважаючи на те, що дані відрізняються, за найскромнішими оцінками, окупанти втратили понад 12 тис. живої сили за 1 місяць війни в Україні.

У зв'язку з цим, під час інтерв'ю для британського ЗМІ SkyNews, дуже логічним стало питання журналіста пєскову про втрати в окупаційній армії. На що речник “бункерного” відповів, що “втрати значні”.

По суті, це стало підтвердженням факту тисяч тіл загиблих бойовиків, які приходять до його країни. Оскільки раніше рашисти запевняли своїх громадян, що втрат немає, заява пєскова призвела до невдоволення серед зомбованого населення. Рашисти навіть почали вимагати відставки "пескаря" (таке прізвисько дали прессекретарю мешканці країни-агресора).

Невдоволення серед зомбованого населення зростає. Пропаганда вже не в змозі справлятися з наростаючою хвилею невдоволення, оскільки рашисти почали розуміти всю фатальність розпочатої війни. Багато хто отримує додому залишки тіл своїх чоловіків, братів, батьків. Сусіди також про це дізнаються. Ті, своєю чергою, розповідають своїм знайомим. Чутки розповсюджуються дуже швидко.

Водночас, попри здоровий глузд, рашисти незадоволені тим, що їхній уряд робить недостатньо, щоб “знищити українців” і вони засмучені не марними смертями своїх родичів, а тим, що їхні бойовики не здатні захопити Україну та дати той результат, про який трубить пропаганда.