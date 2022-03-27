Рашисти визначили терміни окупації України

Бункерний наказав виконати поставлені завдання до 7 травня, щоб провести військовий парад на червоній площі 9 травня. Крім того, на звіти своєї міноборони про “значні втрати”, “плешивий карлик” заявив – “головне досягти поставленої мети, методи та засоби не важливі”.

Дуже дивна заява господаря Кремля на фоні успіхів окупантів в Україні. За всіма напрямками наступ зупинено, ЗСУ починають переходити в контрнаступ, приходять все нове озброєння, з кожним разом все важче і смертоносніше для ворога, армія рашистів демотивована і деморалізована, постачання провізії та палива залишають бажати кращого, а в полоні з окупантами звертаються краще, ніж у їхній же армії чи країні.

Наказ істоти на чолі країни-агресора не можна назвати дивним. На той час йому необхідно показати народу, хоч якусь перемогу рашистів, щоб виправдати зубожіння держави і виправдати війну. Але слова про досягнення мети будь-якими засобами демонструють його ставлення до свого народу. Якщо цивілізованому світу давно було зрозуміло, що “бункерний” кривавий диктатор, який байдужий до життя людей, то для людей, які його підтримують, це має розплющити очі.. Однак, надія на це вкрай мала, тому що пропаганда тривалий час працювала над чином "героїчної смерті за батьківщину", щоб зомбоване населення радо приймало смерть на полі бою.

У будь-якому разі, поставлені терміни господарем Кремля лише погіршують його становище. Коли рашисти не тільки не досягнуть будь-яких поставлених перед ними завдань, а й почнуть здавати позиції, "бункерний" переступить до чергового етапу чищення своїх підлеглих. Це може стати переломним моментом для створення антипутінської коаліції усередині країни-агресора.