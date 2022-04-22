Рашисти не сховаються від розплати

Президент України допустив створення каральних загонів за прикладом Моссада - іудеїв, які після закінчення Другої світової війни розшукували фашистів, що зникли, і усували фізично.

Звичайно, Володимир Зеленський не говорив про це відкрито, однак, спираючись на нинішню нерішучість Заходу, надія на справедливий та заможний військовий трибунал у Гаазі не є стовідсотковою.. Тому, в його словах простежується чітка загроза всім – від солдата, до генерала, від пропагандисти, до політика – у майбутній розправі, яку не вдасться обминути.

Вже зараз можна спостерігати, як у демократичній країні, в якій закон дотримується абсолютно будь-яких інстанцій, а права людини, нехай він навіть і рашист, дотримуються беззастережно, активісти знаходять і по-своєму карають тих, хто підтримує війну.

У першій половині квітня, у Берліні пройшла хвиля на підтримку рашистів та війни в Україні. Зомбі в Німеччині влаштували автопробіг із триколорами та криками “Слава Росії”. Через кілька днів у мережі почали з'являтися фото та відео де невідомі активісти спалили машини, що брали участь в автопробігу, а німецька влада навряд чи візьметься розслідувати такі “злочини”. Більше того, багато рашистів втратили бізнес, роботу і можуть бути депортовані з країни за підтримку агресора.

Якщо навіть зараз “героїв знаходить їхню нагороду”, то що можна говорити, коли за справу візьмуться спецслужби, а справа вийде на державний рівень. Покарання понесе кожен і буде суворим.