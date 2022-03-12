Рашисти починають тікати

Збройні сили України спільно з іншими воєнізованими підрозділами успішно протистоять окупантам. Противник зазнає великих втрат як живої сили, так і техніки. Окремо варто зазначити, що сили спеціальних операцій (ССО) знищують командні пункти, артилерійські розрахунки та постачання рашистів у тилу.. Партизанські загони не дають спати супротивникові ночами, отруюють їжу, тютюн та алкоголь у магазинах, у яких можуть мародерствувати вороги.

Українська земля стала буквально пеклом для рашистів. Це призвело до того, що військова розвідка почала фіксувати дедалі більше випадків дезертирства окупантів. Противник почав тікати в бік свого кордону взводами, а часом навіть ротами, разом із командирами.

Деморалізація у лавах рашистів зростає з кожним днем. Цьому сприяє злагоджена робота українських збройних сил та національна єдність усіх українців. Тільки об'єднавшись, можна перемогти.