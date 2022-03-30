Рашисти розпочали навчання на Курильських островах

Щоб стала зрозумілою проблема спірних територій Курил, слід коротко розповісти про передісторію. Все почалося з Другої світової війни. Днем початку війни вважається 1 вересня 1939 року, коли німецькі війська увійшли до Польщі. 27 вересня 1940 року Японська імперія підписала Берлінський пакт з Німеччиною і вступила у війну на боці Гітлера, напавши на Індокитай. Завоювавши значну частину Китаю та підступивши до кордонів СРСР, Токіо став загрозою далекосхідному флангу Радянського союзу. Сталін вирішив укласти радянсько-японський договір про взаємний нейтралітет 13 квітня 1941 року, у той час, коли СРСР ще не воював з Німеччиною. З 22 червня 1941 року, коли у війні проти гітлерівців почав брати участь Радянський Союз і аж до закінчення Другої світової війни, Японія жодного разу не порушила договір про нейтралітет, хоча країни воювали на різних сторонах, а японці за 4 роки могли вторгнутися на далекосхідні території СРСР і без особливого опору захопити території до Уральських гір, оскільки всі сили порад були на західному фланзі. Японці дотримали слова, тоді як СРСР, у властивій їм манері, немає. У лютому 1945 року на Ялтинській конференції було підписано угоду, згідно з якою Радянський Союз зобов'язався вступити війну з Японією на стороні союзників.. Незважаючи на те, що договір про взаємний нейтралітет повинен був діяти до 13 квітня 1946, 9 серпня 1945 СРСР оголосив війну Японії, як наслідок, були захоплені південна частина Сахаліну і Курильські острови. Тобто Радянський союз проігнорував домовленості, зрадницьки і, як кажуть, рашисти “з-під тиша” кинув Токіо, напавши на японців.

З цього випливає, що Японія має право вимагати повернення своїх територій, оскільки вони були захоплені у протиріччі міжнародних норм за існуючого договору про ненапад.. Більше того, Токіо має повне право вимагати повернення не лише 4 південних островів – Ітуруп, Кунашир, Шикатан, Хабомаї – а й усієї гряди островів разом із південною частиною Сахаліну.

Незважаючи на постійні заперечення, у Кремлі чудово знають яким шляхом Курили та Сахалін стали частиною їхньої країни.. Також вони розуміють, що не зможуть протистояти японській армії на голову переважаючої ЗС РФ у технологічному плані, особливо в той момент, коли сили рашистів з усієї країни стягуються в Україну. Тому окупанти вирішили провести навчання на Курилах, щоб показати готовність відбити атаки японців, у разі наміру захопити острови силовим шляхом. У Мінобороні РФ зазначили, що в “навчаннях бере участь 3000 осіб та сотні одиниць військової техніки”. Водночас втрати армії окупантів, а також стягування техніки з Далекого Сходу в Україну, яке почалося ще восени 2021 року і триває зараз, ставить під сумнів участь у “навчаннях” навіть такої відносно невеликої кількості військових.

Японія має реальну можливість відновити свою територіальну цілісність та ліквідувати історичну несправедливість, у даному випадку – реальну, а не надуману та висмоктану з пальця, про яку заявляв “бункерний” перед початком нападу на Україну.