Рашисти можуть оголосити повну мобілізацію

Наскільки далеко може піти терорист №1, щоб досягти поставленої ним мети? Обстріл мирних міст, розстріл цивільних, розстріл гуманітарних конвоїв, вбивство жінок, дітей, розстріл зелених коридорів. Очевидно, що рашисти не можуть воювати з українською армією, тому вдаються до тактики терору, а це означає, що межі цинізму та агресії немає.

Ймовірно, найближчим часом агресор може оголосити у своїй країні загальну мобілізацію. Хоча для громадянських рашистів це має стати ще одним сигналом, що їхні управителі їм брешуть, адже за інформацією від їхньої міноборони – “втрат немає” або вони є мінімальними.

Справа в тому, що загальна мобілізація не вирішить проблему, тобто не дозволить рашистам виграти війну або досягти будь-яких успіхів. Не підготовлені люди на війні не більше, ніж тварини на скотобійні. Їхніми тілами будуть усіяні українська земля.

Вже з'явилися кадри, на яких окупанти переміщують парадну військову техніку та цивільні автомобілі до кордонів з Україною, тими залізничними коліями, якими ще кілька місяців тому перевозилися тисячі танків, БТРів, БМП та іншої військової техніки. Це говорить про проблеми із забезпеченням, але ніяк про військові успіхи рашистів.. Тому загальна хвиля мобілізації також не допоможе окупантам.