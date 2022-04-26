Рашисти легалізували контрабанду

Як би рашисти не хвалилися своїм "імпортозаміщенням", але воно не працює, і ніколи не працювало. На папері, як завжди, все добре, а в житті навіть цвяхи агресор закуповував з-за кордону.

Тому рашисти почали чинити як Кім Чен Ин у Північній Кореї – легалізували контрабанду. Уряд дозволив ввезення в країну підсанкційних товарів – техніки, деталей, інструментів, прикрас тощо - в обхід обмежень Заходу. Так діє КНДР, яка використовує китайську мафію для ввезення в країну зброї та деталей, необхідних для її виробництва.

Вочевидь, що рашисти нічого не випускають самі. У країні починається тотальний дефіцит, який може призвести до ліквідації усієї промисловості протягом 10 років. Проте на чолі країни-агресора знаходиться досвідчений бандит із 90-х, який знає, що контрабанда – це вигідно, а головне – перевірено на власній шкурі. А те, що це створить новий ґрунт для запровадження додаткових санкцій, а також посилить і так немислиму корупцію – “так це мене не стосується”.