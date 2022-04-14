Рашисти крадуть дітей

121 тис. українських дітей було викрадено рашистами, їх оголосили сиротами, незважаючи на те, що всі сирітські будинки було евакуйовано у перші дні війни. Частину дітей окупанти вивезли з Маріуполя до Донецька, а потім у напрямку Таганрога.. Це були як діти-сироти, які втратили своїх батьків, переважно за час повномасштабної війни в Україні, так і мають батьків, повідомляє омбудсмен Людмила Денісова.

Також рашисти готують зміни до законодавства, щоби спростити процес усиновлення. Вони збираються віддавати дітей без особливих перевірок та законних норм, назавжди приховуючи деталі перебування маленьких українців. Злочини Росії є грубим порушенням статті 7 Конвенції ООН про права дитини.

Здається все, що можна уявити поганого, рашисти вже реалізували в Україні. Враховуючи ступінь освіченості та адекватності рашистського населення, страшно уявити, в які сім'ї розподілятимуться маленькі українці. У своєму інтерв'ю Володимир Зеленський заявив, що якщо окупанти продовжать красти дітей, то жодних переговорів та обміну полоненими не буде.

Якщо НАТО, ООН, Червоний хрест не бажають втручатися, щоб запобігти новим нелюдським військовим злочинам, то чи варто до рашистів ставитися, як належить міжнародному праву? Імовірно, що варто, адже тим ми й відрізняємось від рабського запоребрикового народу, що боремося, зокрема, проти порушення прав людини. У той же час, оголошення про кількість полонених роблять ті, хто їх зумів захопити і хтось навряд чи стане розбиратися, чи були вони взагалі, а якщо були, то в якій кількості та в якому стані при цьому прибували.