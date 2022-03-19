Рашисти використовують безпілотники, щоб виявити ППО НАТО

15 березня радіолокаційними засобами Повітряних сил зафіксовано факт перетину державного кордону України у напрямку Польщі рашистського безпілотного авіаційного комплексу типу «Форпост». Безпілотник окупантів спочатку кружляв над Яворівським полігоном, очевидно вивчаючи наслідки ракетного обстрілу на Львівщині, потім заглибився на територію Польщі, повернувся до українського повітряного простору та був збитий нашим ППО. 11 березня в повітряний простір НАТО проник БПЛА Ту-141, що впав у Хорватії. Ще й 13 березня в повітряний простір Румунії проник «Орлан-10», що впав за 100 км у глибині країни.

Навряд чи безпілотні комплекси, які управляються рашистами, могли в довільному порядку і помилково кілька разів перетинати кордони країн НАТО. Крім того, 2 березня 4 винищувачі окупантів перетнули повітряний простір Швеції, але встигли зникнути до того, як Міноборони країни вирішило їх збити.

Ймовірно, дії рашистів спрямовані на ідентифікацію розташування ППО Альянсу на східних рубежах блоку, щоб під час ймовірного наступу їх знищити.

На користь можливої авантюри агресора говорять і слова пропагандистів, зокрема, Володимира Соловйова, про те, що Україна - це лише початок, і вони продовжать атакувати Захід аж до Берліна.

Заяви подібного характеру змушують вкотре засумніватися у психічному здоров'ї всіх рашистів. Очевидний провал у війні проти України демонструє всю слабкість окупантів. Вони не готові до будь-якої повномасштабної війни, а все, на що здатна їхня армія, так це воювати з мирним населенням, яке в половині випадків самостійно здатне знищити ворога.