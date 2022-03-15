Рашисти використали 100% своїх сил

Через три дні війни стало зрозуміло, що рашисти провалили свою операцію. Наступальний потенціал поступово себе вичерпав, а кількість техніки та військ, розташованих уздовж північного, східного та південного кордонів з Україною на 20-й день війни було повністю введено до країни.

Нічого дивного, що рашистам не вдалося здійснити запланований роками бліцкриг. Корупція та некваліфіковані військові окупанти зробили половину роботи за ЗСУ. Варто зазначити, що війська на кордоні з Україною – це не вся армія рашистів. Безперечно, зараз вони стягують резерви, намагаються залучити на свій бік найманців. Однак це лише відтягне час нашої перемоги, адже резервісти - це люди, які давно закінчили термінову службу та понад 90% із них не брали участі у бойових діях.

Крім того, бункерний може піти на чергову безрозсудну авантюру. У квітні розпочнеться новий весняний призов. Так ось, щоб хоч якось заповнити втрати серед окупантів, він може віддати наказ про швидку підготовку строковиків протягом місяця з подальшою відправкою на фронт. На той час, від угруповання більш ніж 150 тис. може залишитися 1/3, а то й зовсім 1/4.