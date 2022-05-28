Рашисти пишаються «російським світом»

Багато рашистів, які підтримують війну в Україні, вже відчули на собі західні санкції. Проте їхня дія лише почала проявлятися в країні-агресорі. Справжні зміни розпочнуться через 3-4 місяці, а їх пік буде досягнутий не раніше ніж через рік.

Економісти в РФ, від самого початку санкцій буквально плакали від розуміння того, яку шкоду буде завдано їхній країні та економіці. Для них, санкції це не просто слова та цифри. Це можливість візуалізувати картинку "світлого майбутнього з імпортозаміщенням" та іншими "благами" ізольованої Росії.

Багато рашистів, особливо ті, які застали СРСР, вважають, що на них чекає щось подібне. Світлі спогади про “смачного пломбіру”, безкоштовну освіту, медицину, піонерію, “щасливе дитинство” не будуть реалізовані. Вони так і залишаться спогадами. Натомість, прийде сувора дійсність, з бандитизмом, крадіжкою, озлобленістю населення через втрати роботи. Разом з тим, неможливість купити спеціалізовані ліки збільшать смертність, а ціни в магазинах не дозволять купити нічого дорожчого за хліб, соль і воду.

Зараз рашисти пишаються відходом західних компаній з їхньої країни і не розуміють, що вітчизняне виробництво не зможе стати гідним аналогом.. Якщо система громадського харчування продовжить існувати лише знизивши планку якості, то авто-, авіа-, суднобудування, важка промисловість, високотехнологічні товари не зможуть створювати без іноземних комплектуючих.

Якоїсь миті їм має відкритися істина про їхню нікчемність, так само як це сталося з Матвієнком, коли вона “раптово дізналася”, що їхня країна “імпортує навіть цвяхи”.