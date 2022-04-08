Радіаційне зараження рашистів

У республіку Білорусь зайшла велика колона зараженої рашистської техніки з радіоактивної ділянки Чорнобильської “зони відчуження” та “міста атомників” Славутича. Під загрозою додаткового радіоактивного опромінення жителі Брестської, Гомельської, Мінської та Могилівської областей.

Армія окупантів спішно покидає Чорнобильську "зону відчуження" після серії інцидентів у "Рудому лісі" (це найрадіативніша територія за межами четвертого енергоблоку ЧАЕС, що вибухнув у 1986 році). За 4 тижні вже десятки рашистів постраждали від тяжкої форми променевої хвороби через вплив радіації під час окопування в заражених районах навколо ЧАЕС, зараз їх масово звозять до гомельського центру радіаційної медицини (ГУ «Республіканський науково-практичний центр радіаційної медицини та екології людини»). Вся російська техніка в зоні відчуження також надмірно "фонить" через підняту гусеницями бронетехніку радіоактивного пилу та численні пошкодження зараженого радіацією грунту.

Будь-який контакт із технікою або солдатами, які прибули із “зони відчуження”, може призвести до найважчих наслідків для здоров'я будь-якої людини, яка контактуватиме із зараженими рашистами, їх речами та технікою. Більш того, ті окупанти, у яких не було виявлено ознак променевої хвороби, але які побували в радіактивній зоні, вирушаючи додому або, перегрупуючись в інші місця, розносити радіацію на своєму одязі, зброї, техніці. Це призведе до “ракових” захворювань тих, хто їх оточує та їх самих.

Питання більше полягає в тому, а про що думали їхні офіцери, коли наказали рити окопи в Рудому лісі?