Ще до введення 6-го пакета санкцій проти рашистів прибережні країни світу закривають порти для торгових суден агресора і відмовляються від їхньої нафти. Так сталося й у Амстердамі, де працівники порту не захотіли розвантажувати нафту з рашистського танкера. При тому, що у місті офіційно не було заборони для кораблів із країни-агресора, мерія підтримала робітників у порту.

Приблизно така ж ситуація сталася у Швеції та інших країнах, чий берег знаходиться поряд із Балтійським морем. Це дуже важливо, адже більшість людей у всьому світі підтримують Україну та співчувають українському народу. Кожен намагається допомогти чим може. Хтось вирушає на фронт добровольцем, хтось перераховує свої гроші на допомогу нашій країні, хтось влаштовує акції на підтримку України, а такі, як працівники портів, перешкоджають заробітку рашистам, навіть коли агресор досі має право заходити у гавані цих країн та міст.

Недооцінивши супротивника та переоцінивши свої сили, окупанти, відірвані від реальності, вирішили, що весь світ прихилить перед ними коліна лише тому, що путіністи мріють про це. Як видно, їхнім планам не судилося збутися, а розплата, незважаючи на загальну культуру скасування, ще навіть не настала.