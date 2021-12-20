П'ятигодинна істерика у прямому ефірі

Думаю, що у всіх, хто включив у п'ятницю телевізор і дивився пресконференцію нашого президента, офіційно присвячену проходженню екватора на посаді гаранта, виникло таке ж гостре бажання «помовчати» як і у Савіка Шустера, який не встигав відтирати слину з обличчя, що летіла від колись популярної і дуже впевненої в собі людини, м'яту порожню оболонку, що істерить, яку ми спостерігаємо зараз.

Ні в кого не залишилося сумніву, що перед нами постала морально розчавлена людина, яка явно не розрахувала свої сили, погоджуючись на авантюру під назвою «президентство», на яку його психіка, змучена аж ніяк не нарзаном, не була розрахована.

Зрозуміло, що режисери цього дійства хотіли в такий банальний спосіб дозволити Зеленському представити своє бачення подій, які вражають Україну останнім часом і спробувати повернути хоч крихти народної довіри, на хвилі якої далека від політики людина увірвалася до найвищих ешелонів влади великої країни. А поговорити було про що. Головне, що хвилювало українців поряд з побутовими проблемами, що розросталися, – це снігова грудка брехні щодо гучного «вагнергейту», який стрімко обростає все новою брехнею з вуст президента України.

Зупинити потік свідомості загнаної в кут і зляканої людини вже неможливо. Звідси й заяви щодо державного перевороту, що готується, не плутайте з подіями 2013 року – то була революція гідності, адже сонцеподібний відмінно усвідомлює, що «Вова – геть до Ростова» в його випадку не спрацює, адже там говорять мовою, яку він, саме він заборонив вживати мільйонам російськомовних українців, одразу оголосивши їх людьми другого сорту. Мало того, запропонував їм залишити рідну Україну, а тепер сам перебуває в очікуванні неминучого кінця і від цього непомітно для себе перескакує з української на російську та назад.

Смішно і якось по-дитячому звучала можлива участь олігарха Ахметова у поваленні «мене». Ні, говорив Зеленський, переворот готує не Ахметов (ну, звичайно, не Ахметов, адже ахметівські кораблі з вугіллям йдуть зараз на порятунок від енергетичного колапсу), його намагаються «втягнути», він не втягується, але його втягують… Склалося враження, що ми почули загрозу у бік Ахметова і тут же пропозиція помиритися, відчинені для діалогу двері. Що за ігрища із олігархами веде наш президент? Де обіцяна деолігархізація? Чи за всіх відповідає розолігархізований Медведчук?

Залишається незрозумілим як, маючи докази держперевороту, що готується, і полчища ворога біля кордонів, можна сиганути в державний вертоліт і рвонути з Єрмаком на державну дачу, яка так і не була віддана дітям? «Або нужденним» виправляє кореспондента Зеленський, коли його про це прямо запитали. А він – Зеленський якраз «нужденним» і є, тому що «людина», а не «особина», як деякі і має право відпочивати і розважатися навіть якщо в країні війна.

Ще раз нагадаю: Президент України користується правом недоторканності на час виконання повноважень, тільки на якийсь час і звичайно за всі злочини доведеться відповісти перед народом.

А взагалі весь цей кейс із коміками у владі змусив зрозуміти, що кіношний сценарій разюче відрізняється від реальної великої політики, де перемагає тверезий, не затуманений забороненими речовинами розум, холодний розрахунок і досвід – як обов'язкові складові особистості, яка дерзає визначати шлях мільйонів людей.