«Північний потік-2» - екологічна катастрофа!

Однією із популярних тем цього місяця став запуску газопроводу «Північний потік-2». В. Путін впевнений, що йому вдасться построїти та запустити газопровід в найближчий час. На даний момент РФ офіційно не відмовлятися від газотранспортної системи України, але транзит газу може значно скоротитися, що понесе за собою збитки для країни.

Деякі експерти вважають, що цей проєкт РФ підриває суверенітет України та колективну енергетику Європи. Також зазначається, що транзит газу через Україну стримує агресію Росії. Сам же газопровід створювався не для додаткового прибутку, як це зазначає РФ, а для ого, щоб отримати можливість політичного і економічного тиску на Україну. Про що свідчить те, що «Північний потік-2» навіть не добудований до кінця, а російський президент вже починає висувати вимоги до України.

Нещодавно Росія запустила фейк, що нібито США поступилися і не виступають проти газопроводу, тому, що скасували нові санкції. Але не все так, як хотілось би РФ. 07 червня у В.Зеленського відбулася розмова із Д.Байденом в якій президент США наголосив, що він є противником реалізації проєкту «Північний потік – 2», а Зеленський наголосив, що він «створює серйозну загрозу та є безпековим викликом» – на це лідер США запевнив президента України в гарантіях безпеки з боку Штатів.

Потрібно не забувати про те, що «Північний потік – 2» несе велику шкоду екології, що в наш час є дуже небезпечно, оскільки екологічна ситуації в світі і так не найкраща. Незважаючи на те, що Газпром заявляє, що газопровід не шкодить екосистемі, проте міжнародні екологічні неурядові організації стверджують зворотне. Так, зазначається, що будівництво газопроводу може завдати шкоди тваринного та рослинного світу Балтійського моря, а також еко-системі РФ, в тому числі рослинам, занесеним до Червоної книги.