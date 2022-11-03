Путіну вдалося підпорядкувати молоде покоління росіян

23:03 02 листопада Київ, Україна

Путін домігся того, що його підтримує молоде покоління росіян. Яким би диким не здавався контент у соцмережах та на просторах російського сегменту інтернету, проте він зумів зомбувати молодих людей РФ.

Але, що важливіше, пропаганда поза телевізором лише закріпила ефект довгострокового перебування при владі Путіна. Важко уявити, однак усі молоде покоління росіян не знають жодного іншого президента в РФ, окрім чинного. Тобто люди не розуміють, що країна може працювати по-іншому, що красти це погано, а поліцейських не бояться, але довіряють їм, чиновники не асоціюються зі злочинцями і сусідні країни завжди прагнуть налагодити дружні стосунки замість ворожих. Буквально всі, хто народився відразу після розпаду СРСР, не просто звикли до Путіна, вони виховувалися Путіним, навчалися Путіним, працювали з Путіним і тепер помирають за нього.

Такий феномен можна порівняти із Радянським Союзом. Пропаганда на той час переконувала людей, що “Захід – це зло”. "США провокують ядерну війну", "люди на Заході живуть погано", "злидні і безробіття скрізь". Але "в СРСР безробіття немає, злочинності немає, корупції немає", в Радянському Союзі "живуть найщасливіші люди, будуються найкращі машини, лікують найкращі лікарі, з найкращим медичним обладнанням у світі". “Залізна завіса” допомагала підтримувати пропагандистську картинку на найвищому рівні. І люди щиро вірили телевізору, радіо, газетам. Ніхто просто не знав, як може бути інакше. Що можна не збирати все життя на машину, а потім, не стояти в черзі за нею. Можна взяти доступну іпотеку на цілу оселю, а не чекати по 20-30 років, поки тобі видадуть хрущовку з кривими панельними стінами, що продувається всіма вітрами. Радянські люди й уявити не могли, що десь на Землі, існують магазини, в яких є незліченна різноманітність найменувань продуктів, за смаком краще, ніж випускає СРСР.

Так само сталося і з молодим поколінням росіян. Вони нічого не знають крім путінської влади. Біда полягає в тому, що Путін незабаром помре незалежно від причини смерті. Росія опиниться у важкій економічній, соціальній, промисловій, демографічній, і, очевидно, геополітичній кризі, яку раніше не відчувала, навіть після розпаду СРСР. І молоді росіяни, які знали Путіна за способом пропаганди, почнуть звинувачувати у всіх бідах "старого знайомого" - "колективний Захід". Їхні діти, а, можливо, і онуки, згадуватимуть диктатора з ностальгією, як це відбувається зараз із молодим поколінням росіян, які не застали СРСР, проте якимось чином сумують за ним. І історія може повторитися знову – імперіалістичні погляди, реваншистські настрої, звинувачення демократів та лібералів у розпаді країни, пошук зовнішніх ворогів, війна.

Замкнене коло, яке не вдавалося розірвати протягом усієї історії Росії. Висновок напрошується сам собою. Агресора необхідно або повністю знищити, або навколо ізолювати, оскільки Путін уже створив собі тих, хто продовжить його справу.