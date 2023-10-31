Путінський блеф став найуспішнішою операцією на війні

10:23 30 жовтня Київ, Україна

"Путінська блеф-гра з ескалацією тривала занадто довго і стала найуспішнішою операцією росії під час цієї війни" - напив на своїй сторінці "Х" американський історик і професор стратегічних досліджень Філліпс О'Браєн.

Американський історик прокоментував постачання ракет ATACMS, які у кремлі видаються як чергові “червоні лінії”. І ще раз, коли одна з тих ймовірних червоних ліній путіна перетинається, як реагують росіяни? Применшують значення інциденту і намагаються вдати, що в цьому немає нічого страшного. Це як дивитися один і той же безглуздий фільм знову і знову”, — написав О'Браєн у «Х».

Дійсно, раз у раз путін заявляє лише про якісь червоні лінії, які щоразу нібито перетинаються, проте нічого не відбувається. Боятися якоїсь ескалації понад півтора року після повномасштабного вторгнення безглуздо. Росія без того майже з самого початку знищує цивільну критичну інфраструктуру, вчиняє інші військові злочини, про яку ескалацію може йтися, зрозуміло. Це застосування ядерної зброї. Однак це квиток в один кінець і путін неодноразово доводив, що він боїться його використовувати.