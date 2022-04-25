Путінська Росія в тумані

Оцінюючи період правління Путіна, здається, що Росія відступає всюди. Приватизація космічного простору означає, що космонавтів до місця призначення доставляють західні компанії, а російськими технологіями не користуються. Економіка обвалюється не тільки через пандемію, а й через падіння цін на нафту. В політиці його маневри теж стали менш гнучкими, ніж раніше. Все зводиться до питання про те, чи є у Путіна все ще воля до влади? У минулому завжди були великі проєкти, такі як Зимові Олімпійські ігри в Сочі, або загрози того, що Україна може схилитися в бік Заходу, за межі московської орбіти, які розпалювали його.

Як і раніше енергійний лідер доклав би зусилля, щоб знайти себе в новій ролі - наприклад, скласти плани реформування шкільної системи, щоб скоротити сяючий соціальний розрив, виявлений Covid-19; знайти шлях назад до людей.

Але Путін, здається, втрачає інтерес не тільки до хокею, спорту, який вимагає швидкості і спритності - в цьому році фанат спорту Володимир Путін ще жодного разу не брав участі в хокейних матчах.

Тепер же, восени 2020 року, здається, ніби Путін висунув гасло: "Гори все яскравим полум'ям". Будь то білоруська опозиція, яка щонеділі спрямовуються на вулиці, або хаос в Киргизії: колись довга рука Москви більше не втручається відразу. Замість цього Кремль тепер воліє впливати на процеси ззовні з мінімальними витратами. Цю нову стратегію спостерігачі пов'язують з аналізом дій Росії в Грузії, Сирії і на Україні, починаючи з 2008 року. Як результат - політичні та економічні витрати військового втручання, включаючи анексію Криму, значно перевищують його користь.

Він все більше часу проводить в Ново-Огарьово і в першу чергу в своїй літній резиденції в Сочі, прикутий до телебачення.

На цей момент, його, на деякий час, збуджує гонитва за "найкращою у світі" вакциною проти Covid-19, одна з його дочок робить щеплення, він переконує зробити те ж саме деяких олігархів. Сам він, до речі, щеплення не робив... Незабаром росіяни прийдуть до висновку, що система Путіна зазнала невдачі, що ця людина і його маска стали невиразні.

Як президент, який накопичив майже повну політичну владу, а потім переписав правила відповідно до своїх планів, він усвідомлює, що будь-який наступник може зробити те ж саме і легко розправитися зі своїм попередником. Це страх зрозумілий. За два десятиліття свого перебування при владі Путін зробив багато речей, за які він міг би бути притягнутий до відповідальності як по внутрішньому, так і по міжнародному праву - від фальсифікації виборів, ув’язнення опонентів, придушення ЗМІ та інших зловживань владою до звірств, скоєних під час конфліктів у Чечні, Грузії, на Україні і в Сирії. А також є питання про можливу особисту причетність Путіна до злочинів, включаючи вбивство в 2015 році його головного опонента, колишнього віцепрем'єра Бориса Нємцова.

Якою б відстороненою від реальності не була людина після більш ніж 20 років перебування при владі, важко не помітити попереджувальні знаки для режиму - від вуличних протестів в Москві і Хабаровську до принизливих поразок керівної партії на місцевих виборах і різкого падіння рейтингів Путіна в опитуваннях громадської думки, до помітного зростання популярності опозиційного лідера Олексія Навального.

Останні законодавчі заходи - це спроба забезпечити страховку. У відповідь на постійні чутки про відхід російського лідера з Кремля, парламент країни слухняно затвердив закони, що дозволяють 68-річному президентові правити ще 12 років після того, як цей термін закінчиться в 2024 році, а також дає колишнім президентам та їхнім родинам імунітет від розслідувань або судового переслідування. І хоча, очевидно, що наступні президентські вибори в 2024 році будуть такими ж маніпулятивними, як і попередні, перспектива масових загальнонаціональних демонстрацій того роду, які призвели до повалення авторитарних правителів в інших пострадянських країнах, стає все більш реальною.

До речі, поняття "червона тека" досі актуальне в російській політиці. Якщо раніше КДБ заводив теку з компроматом на кожного сумнівного громадянина, то тепер традиція поширилася серед всіх маломальськи впливових чиновників, щоб в потрібний момент викласти компромат про свого супротивника на стіл Путіна. Оточення Путіна неоднорідне - в Кремлі працюють різні люди, з різними поглядами, навіть якщо зовні вони створюють враження згуртованості. Там ведеться внутрішня боротьба, і вони бояться, що у когось є щось проти них або їхнього керівництва.

Тому логічно припустити, що хтось збирає таку ж «червону теку» і на самого Путіна, щоб вистрілити в потрібний момент. Коли він настане, незрозуміло, але скоро.

І проблема для Путіна полягає в тому, що з поваленими диктаторами рідко поводяться за тими правилами, які вони написали...