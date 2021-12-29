Путіна порівнюють із Гітлером не просто так

За словами політолога Володимира Фесенка, у нинішній напруженій ситуації Путін обрав тактику, яку використав Гітлер перед початком Другої світової війни. Президент РФ висунув ультиматум Байдену, з вимогою надати йому письмові гарантії про не розширення НАТО на схід та припинення військової діяльності на державах, пов'язаних з Росією. З іншим контекстом, однак, у тій самій формі Гітлер висунув ультиматум Великобританії.

“Дуже насторожує тактика Путіна, яку він зараз використовує. Ця тактика мені особисто нагадує те, що робив Гітлер у 1938-1939 роках. Це тактика ультиматумів. Тоді Гітлер висував ультиматум по Чехії та Польщі на адресу Великої Британії.. А зараз Путін на адресу США, але по Україні. Один в один, лише різний контекст. Оце дуже насторожує”, - заявив політолог Володимир Фесенко.

Втім, нинішня ситуація відрізняється від минулого. Насамперед це реакція Заходу на дії Путіна. Наразі країни ЄС та США завчасно попереджають президента РФ про надзвичайно тяжкі наслідки для Росії та провладних еліт у разі нападу на Україну, що є вагомим для Кремля стримуючим фактором.