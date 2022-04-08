Путіна закликають оголосити у міжнародний розшук

За словами Карли Дель Понте, в українських містах є свідчення військових злочинів рашистів. Вона займалася розслідуваннями подібних справ у Сирії, Руанді та колишній Югославії.

Житлові будинки та мирні жителі України, які були знищені під час артилерійських та повітряних атак, не були “військовими об'єктами”. Більше того, дедалі нові факти розстрілу мирних жителів вказують на те, що людей було вбито не випадково.

Все це свідчить про військові злочини рашистів. У зв'язку з цим експрокурорка з військових злочинів зажадала виписати міжнародний ордер на арешт “бункерного”. Вона також навела приклад із президентом Сербії Мілошевичем: “Коли розпочалося розслідування проти Мілошевича, він усе ще був президентом Сербії. Хто б тоді міг подумати, що його колись притягнуть до відповідальності? Ніхто”.

З офіційним ордером на арешт, у оточення "бункерного" з'явиться ще одна можливість частково виправдати себе та видати лідера під міжнародний трибунал. Крім того, ордер послужить великим психологічним ударом по господарю кремля, оскільки разом з тим його офіційно визнають військовим злочинцем, а на міжнародній арені "бункерний" перестане сприйматися як глава держави і стане нарівні з Саддамом Хусейном або, тим самим, Мілошевичем.