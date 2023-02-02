Путін живий завдяки Заходу

20:31 02 лютого Київ, Україна

Заступник голови ГУР України Вадим Скибицький, в інтерв'ю «Delfi» заявив, що Путіна лікують найкращі фахівці Заходу, саме з цього диктатор може дихати, говорити і навіть рухатися. При цьому, зазначає Скібіцькцій, якби здоров'ям Путіна займалися російські лікарі, той давно вже був би мертвий.

Російський диктатор уже дідусь. Постійні стреси небезпечні у його віці. Страх за своє існування ще більше має погіршувати стан здоров'я пацієнта. Тому, і навіть сам Путін цього не приховує, у нього є кілька двійників, які за допомогою хромакеїв та гарного гриму виступають за нього на багатьох зустрічах.

Проте, за 2022 рік реальний Путін встиг з'явитися з знерухомленою, трохи почорнілою рукою, начебто паралізованою. А міжнародні ЗМІ знайшли інформацію про те, що його постійно супроводжують лікарі онкологи.. Тепер же в українській розвідці зазначають, що життєдіяльність організму Путіна підтримують за допомогою найкращих розумів медицина Заходу.

Мабуть, коли мова доходить до здоров'я, то диктатор готовий поступитися принципами і забути про “недружнє” США чи ЄС і все ж таки попросити про допомогу просунутих та кваліфікованих лікарів. Цікаво, скільки простягла ця істота, якби в Кремлі справді вірили у все, що там кажуть і чи реально відмовилися від усього західного? І якщо російська медицина недостатньо хороша для Путіна, то чи змогли б його врятувати шамани з чаклунами, до яких диктатор небайдужий? На жаль, путінське лицемірство ніколи не дасть цього дізнатися.