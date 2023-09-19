Путін забув про “український програш”

06:22 17 вересня Київ, Україна

Ведучий пленарного засідання ВЕФ (Східний економічний форум) запитав у Путіна про те, що може стати приводом для початку переговорів. Бункерний розгубився, зазначивши, що Росія не може припиняти бойові дії, доки Україна веде контрнаступ. Тоді ведучий уточнив: "Тобто, виходить, спочатку Київ має зупинити бойові дії, довести це, після цього ми готові будемо розмовляти?". На що Путін відповів: "Спочатку вони повинні скасувати указ, який забороняє вести переговори".

Виходить, що “головний росіянин” особисто спростував свої слова, в черговий раз. Ще на початку літа він з усмішкою на обличчі доповідав про українське контрнаступ, що завершився. Його роти, що говорять, по телевізору розповідали росіянам про провал України в наступі.. Тепер же, за словами того ж плешивого карлика, контрнаступ все ж таки продовжується, а значить він і не припинявся, і якщо Путін особисто порушив тему переговорів, то оборона у РФ тріщить по швах і, більше того, господар Кремля про це знає.

Очевидно, що для вибудовування такого простого ланцюжка достатньо мати мінімальні навички критичного мислення, які, на жаль, багато росіян втратили, провівши роки за вживанням пропаганди. Так незабаром може "раптом з'ясуватися", що і санкції працюють, і економіка в рецесії, і взагалі це не "Захід з Україною хотіли напасти на Росію", а "внутрішні вороги" обдурили "бідного Путіна", переконавши його у "ворожості НАТО, котрий готував бойових комарів до нападу”. "Головне" вірити в те, що говорять тут і зараз, не згадуючи, що було вчора, і не думаючи, що буде завтра.