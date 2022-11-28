Путін “витер ноги” про солдатських матерів

12:23 28 листопада Київ, Україна

25 листопада відбулася зустріч Путіна та “солдатських матерів”. Як і передбачалося, жінки були ретельно підібрані, а їхні сини навряд чи взагалі служили в армії.

Але вражають слова диктатора. Незважаючи на те, що перед ним сиділи жінки з «Єдиної Росії», а деякі, ймовірно, співробітниці силових структур, Путіна слова записували на камеру. Він дав зрозуміти, що Кремлю начхати на життя солдатів. “За офіційними даними щороку помирають 30 тис. чоловіків від алкоголю та ще 30 тис.. у ДТП” – заявив Путін. Тому маразматичний дід вважає, що пожертвувати собою на війні, значить – прожити не дарма.

Він фактично відкрито заявив, що ставиться до росіян як до витратного матеріалу – "все одно від горілки помруть, то нехай краще за мої палаци та яхти помирають". І це на зустрічі з "солдатськими матерями", нехай такими вони не є.

Кремлю начхати на всіх. Путін не в змозі пояснити, за що десятки тисяч людей помирають за його наказом, він нікого не поважає, він не збирається висловлювати хоч якийсь жаль навіть тим, хто кидає своїх чоловіків у жерло його війни. Невже й тепер росіяни це проковтнуть?