Путін звинувачує Шойгу у провалах російської армії

21:05 13 жовтня Київ, Україна

Після стрімкого настання ЗСУ та деокупації практично всієї території Харківської області, росіяни почали звинувачувати у відступі російської армії Путіна та Шойгу. Бункерний дід зрозумів, що “справа пахне гасом” та спаленою Москвою, тож вирішив діяти. Поки Шойгу почав піарити себе, як великого полководця, Путін дав команду пропагандистам повісити "всіх собак" на Кожугетовича.

Таким чином, розкол стався у верхах Кремля. Ряд істот, що підтримують війну та зміцнили свою владу за рахунок неї, таких як Кадиров, Стремеусів, Пригожин, прямим текстом натякнули, що Шойгу має застрелитися через провал на фронті. Такі заяви навряд чи несуть для міністра оборони агресора загрози членошкідництвом, але швидше за все призведуть до його політичної смерті.

Єдине питання, яке залишається відкритим – чи Кожугетович боротиметься за своє місце чи вирушить займатися оленів у Туву? Адже разом з ним, у відставку, мають пройти генерали з його оточення, яких чимало і які разом з Шойгу успішно розікрали армію. На сьогоднішній день це сильне силове угруповання в Росії, яке при бажанні може взяти всю владу в свої руки.. Очевидно, що Путін не відправив свого соратника у відставку через побоювання держперевороту. Але щойно бункерний дід знайде спосіб, він неодмінно це зробить.